Maluma, sette giorni in Giamaica per dare un cuore reggae alla sua musica latina

Torna Maluma , idolo della musica latina mondiale, che festeggia i suoi 27 anni con “ #7DJ (7 Days in Jamaica) ”, un visual album che include 7 brani e altrettanti video connessi tra di loro. Un viaggio audiovisivo che accompagna Maluma nell’esplorazione del cuore della Giamaica, dove l’artista entra in contatto con una nuova realtà, arricchita dagli abitanti, dalla musica e dallo spirito di libertà dell’isola.

Con questo nuovo lavoro il cantautore colombiano porta il suo sound in una direzione del tutto inaspettata, fondendo la musica Latin Urban con reggae e dancehall, collaborando con musicisti e con rinomati artisti giamaicani come Ziggy Marley e Charly Black, e inserendo strumenti della tradizione giamaicana, come trombe, sassofoni, bassi e batterie.

Sebbene ogni traccia abbia uno stile distinto, sono tutte perfettamente interconnesse, in un viaggio che nella diversità delle sue tappe risulta coerente nel proprio percorso. Così come quel viaggio di sette goirni con i suoi amici e collaboratori più stretti, alla scoperta della Giamaica. E' lì che è nata l’idea del visual album. Maluma si è immerso nella vita e nei suoni dell'isola, trascorrendo il tempo a scrivere e creare ogni giorno nuovi suoni e connessioni, in un viaggio che lui stesso descrive come un’esperienza che gli ha cambiato la vita.

La parte visuale di questo progetto è così importante che anche la cover ha un significato speciale. Creata dall’artista colombiano Federico Uribe, noto per realizzare sculture e opere d’arte attraverso l’utilizzo di materiali riciclati, è un ritratto di Maluma creato con pezzi di plastica riciclati. L'originale verrà messo all'asta e il ricavato sarà interamente devoluto alle associazioni ambientaliste no-profit presentate dalla fondazione El Arte De Los Sueños di Maluma.

Con l'idea di realizzare una mostra pop-up sostenibile a Miami per l'uscita di “#7DJ”, Maluma ha scelto altri sette pezzi d'arte di Uribe realizzati con materiali di uso quotidiano in rappresentanza di ogni canzone dell'album.

Lo spettacolo resterà aperto al pubblico per un mese e sarà visitabile virtualmente da ogni parte del mondo. Parte del ricavato di ciascuna vendita sarà destinata alle seguenti organizzazioni no-profit con sede in Colombia: Fundación Amigos del Mar, Jardín Botánico de Cartagena e Stand Up Providencia.

