Madonna look da pirata e frustino per il lancio del video di "Medellin": "Il mio ritorno alle origini"

"La musica è l'anima dell'universo...". In un collegamento via satellite con Milano, New York, Miami e San Paolo, Madonna ha lanciato la notte scorsa, durante un evento televisivo globale su MTV , il video di 'Medellin' , singolo realizzato con Maluma e prodotto dal collaboratore di lunga data Mirwais, anticipo del nuovo album 'Madame X', in arrivo il 14 giugno.

L'ultima metamorfosi di Madonna passa da qui: "Madame X è tornata alle radici!", ha detto la popstar e parlando dell'influsso multiculturale dell'album ha aggiunto: "Ovunque siamo, qualunque lingua parliamo, quando sentiamo della musica ci sentiamo subito connessi al sentimento e all'emozione che l'artista vi aveva infuso: non importa il genere o la lingua, siamo connessi in modo primordiale attraverso la musica. Lo eravamo già, anche prima di Instagram!".



Tra le ragioni di queste ispirazioni, la sua nuova vita a Lisbona, dove si è trasferita per incoraggiare la carriera calcistica del figlio David: "Sono diventata una mamma che accompagna i figli agli allenamenti! Sembra strano, per una ragazza controversa come me!". A Lisbona è venuta in contatto con diverse culture e personalità: "Mi sono fatta tanti amici, artisti e musicisti, e ho partecipato alle loro sessioni di musica nei salotti". Il video, invece, è stato influenzato dalla pittura e dal cinema surrealista: "Volevo che sembrasse un ritratto".



Nonostante i nuovi spunti estetici e musicali, Madonna percepisce 'Madame X' come un ritorno alle origini: "Quando ho iniziato, ero naif: non mi interessava il giudizio della gente, ero libera e pura. Volevo tornare a quel periodo. Il nome Madame X mi era stato dato proprio allora, quando avevo 19 anni."