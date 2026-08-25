Parton ha spiegato di aver trascurato alcuni segnali del proprio corpo mentre si prendeva cura di Carl Dean, morto nel marzo 2025 dopo quasi sessant'anni di matrimonio. Negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti anche con episodi di disidratazione e vertigini, tanto che i medici le hanno consigliato di evitare alcuni spostamenti e impegni pubblici. La cantante ha però chiarito che le cure stanno dando risultati e ha ridimensionato le voci più allarmistiche circolate sul suo conto.