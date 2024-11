La rivincita del fax: lo utilizzano 25 milioni di persone nel mondo

A riscoprire questo oggetto è il "Guardian" che ha lanciato anche un sondaggio tra i suoi lettori per capire chi usa ancora il fax e sorprendentemente non mancano esempi: c'è chi lo utilizza per comunicare con una nonna che non sente bene e chi lo riesuma quando c'è un problema su Internet. Quello che stupisce di più è che a mettere in moto il dispositivo e il vecchio sibilo sepolto nella nostra memoria sono diverse aziende e non certo per uso amatoriale. Ad esempio, la società che gestisce le ferrovie nel nord della Gran Bretagna e trasporta 85 milioni di passeggeri all'anno, lo utilizza - attirandosi non poche critiche - anche per i turni del personale viaggiante. E non è l'unica.