Dick Van Dyke alla guida a 97 anni sbatte contro un cancello

Pare che uno dei motivi della causa dell'incidente di Dick Van Dyke siano state le piogge record. Anche se la notizia è stata resa nota solo in queste ore, lo scontro è avvenuto mercoledì 15 marzo. E per fortuna l'attore ne è uscito quasi illeso.

La carriera di Dick Van Dyke

Van Dyke, famoso per Mary Poppins, nella sua lunghissima carriera ha recitato nella sit-com "The Dick Van Dyke Show", andata in onda dal 1961 al 1966. E' stato protagonista di "Chitty Chitty Bang Bang", e recentemente ha partecipato allo show della Fox "Il cantante mascherato" in cui si nascondeva sotto la maschera "The Gnome" e si è esibito in "When You're Smiling".