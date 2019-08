55 anni fa usciva il film Mary Poppins, come sono cambiati gli attori

Era il 27 agosto 1964 quando nelle sale cinematografiche veniva proiettato per la prima volta "Mary Poppins", film diretto da Robert Stevenson che avrebbe segnato intere generazioni. La pellicola si ispirava al romanzo scritto da Pamela Lyndon Travers e vedeva Julie Andrews nel ruolo di una tata capace di incantare i piccoli Jane e Michael Banks e di cambiare anche la vita dei loro genitori, George e Winifred.



Il lungometraggio, uscito esattamente 55 anni fa, riscosse un enorme successo segnando la carriera dei principali interpreti, a partire proprio da Julie Andrews, che venne premiata con l'Oscar.



Dick Van Dyke, che vestiva i panni dello spazzacamino Bert, si affermò anche in tv negli anni novanta con la serie "Un detective in corsia". Ma le sorprese non finiscono qui: ecco dunque come sono cambiati i protagonisti di "Mary Poppins".