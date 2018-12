Le acrobazie di Mary Poppins sul London Eye

"Vento dall'est, la nebbia è là, qualcosa di strano fra poco accadrà, troppo difficile capire cos'è, ma penso che un ospite arrivi per me": erano queste le parole che annunciavano la venuta di Mary Poppins nel film originale del 1964. Ora la tata più famosa del mondo sta per tornare al cinema, interpretata questa volta da Emily Blunt, e per celebrare questa occasione è stato ideato un progetto davvero particolare.



Una controfigura di Mary Poppins, con tanto di ombrellino, è salita su una delle capsule del London Eye. All'alba la tata ha fatto la sua ascesa sull'attrazione turistica catturando l'attenzione dei molti passanti che hanno potuto vedere Mary Poppins nei cieli di Londra. Un'idea sorprendente che ben si allinea allo stile supercalifragilistichespiralidoso del film.