Già salutato, dopo il passaggio a Venezia 81 come "il più bel film italiano al Lido", e premiato con l`NDR Young Talent Award al Festival di Amburgo, il primo lungometraggio del 28enne palermitano Giovanni Tortorici, già assistente di Luca Guadagnino sui set di "We Are Who We Are" e "Bones and All", "vuole essere una testimonianza sulla vita di un ragazzo di 19 anni, uno studente fuori sede. Mi interessava soprattutto raccontare quelle piccole cose che accadono nella vita quotidiana, magari non memorabili, ma che raccontano molto dell’intimità di un ragazzo".