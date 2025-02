Al cinema "Tornando a Est" tra nostalgia, risate e amicizia

Nostalgia delle ideologie? "Non credo si tratti di nostalgia delle ideologie o di un mondo costruito sulle ideologie anche considerando il fatto che il superamento delle ideologie è già in sé stesso ideologico. Oggi l'Occidente è piallato sotto i dettami del capitalismo, e cosa c'è di più ideologico del capitalismo? Ovvero un mercato che si regolamenta da solo e che regolamenta così i rapporti di forza", ha raccontato Lodo Guenzi. Il cantante, musicista e attore continua: "Percepisco una certa nostalgia casomai rispetto a un'Europa in cui ancora c'era l'idea che ci fosse un'alternativa rispetto al modello unico. Oggi un mio coetaneo per fare l'esperienza di un viaggio che gli cambia la mente va in Nepal non va certo all'est. Ormai viviamo tutti nel sogno lucido di Margaret Thatcher".