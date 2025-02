Al cinema "Il seme del fico sacro", tra rivoluzione femminile e denuncia del regime in Iran

Candidato agli Oscar come Miglior Film internazionale e vincitore del Premio Speciale della giuria al Festival di Cannes, arriva al cinema dal 20 febbraio con Lucky Red e Bim Distribuzione "Il seme del fico sacro" di Mohammad Rasoulof. E' stato girato in clandestinità per aggirare la censura del regime iraniano, che ha già impedito la distribuzione di tutti i film del regista, oltre ad averlo condannato a cinque anni di carcere, motivo per cui attualmente è in esilio forzato in Europa. Un film di denuncia denso e claustrofobico che incrocia vari generi tra drama, thriller, cinema civile, per parlare della rivoluzione femminile in Iran, ancora più efficace perché visto dall'interno di una famiglia di Teheran. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.