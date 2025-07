Devil A, il ritorno con "Nodo in gola"

Angelo Autorino, in arte Devil A, è un cantautore e rapper napoletano, classe '98.

Nel 2018 si fa notare nella scena rap italiana vincendo un contest dell'etichetta discografica Honiro, già label di artisti come Ultimo e Briga. Nel giugno del 2019 è finalista nel contest di AwLab con giudici Big Fish, Jake La Furia, Chadia Rodriguez e Anastasio, classificandosi al secondo posto. Nello stesso anno, in autunno, supera le selezioni di Sanremo Giovani arrivando tra i 20 semifinalisti con il brano Disordine, ma decide di ritirarsi per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Terminata questa esperienza ad Amici, Devil A inizia il suo percorso discografico con Sony Music e di management con Yalla Movement, la struttura di Big Fish e Jake La Furia. Il 28 febbraio 2020 pubblica per Sony Music il suo primo singolo Disordine realizzato con il producer Daniele Franzese. Ad aprile 2020 la Sony Music pubblica il secondo singolo Meriti un oscar, il brano con cui si era presentato ad Amici e con cui ha conquistato la sua fanbase. Seguono altri due singoli: Mille miglia da me con la partecipazione di Skioffi e Va bene così. Nel 2021 partecipa come attore al Docufilm Partenoplay premiato come miglior regia all’ i-Fest International Film Festival. Il brano inciso per l'occasione è N'ata storia. Nell'estate dello stesso anno, con Baby don't cry mantiene la conquista dello streaming. Aria, in duetto con il rapper partenopeo Aleam e prodotta da Daniele Franzese, è il singolo che, a febbraio 2022, inaugura la sua rinascita discografica con l’etichetta indipendente Soter. Seguiranno i singoli Resterò; Stupida (feat. Skioffi); la ballad Le strade della mia città. E’ uno degli artisti scelti da Clementino per aprire i suoi concerti, raccogliendo numerosi consensi. Pubblica il freestyle Tutto Bene con Skioffi, il singolo Usale, il nuovo singolo Incredibile contro il body shaming ed il nuovo pezzo Nodo in gola ancora prodotto da Daniele Franzese e presentata sul palco dell’RDS Summer Festival nella tappa di Olbia. Attualmente è al lavoro nella preparazione del suo primo album.