Devil Angelo vince la sfida e conferma il banco ad "Amici"

Per Devil Angelo è arrivato il momento della sfida contro Hal. I due cantanti si affrontano con gli inediti “Disordine” e “Tokio e Rio”. Per il giudice Charlie Rapino, il brano di Devil Angelo ha qualcosa in più e gli assegna così la vittoria, confermando il suo posto nella scuola. A tremare è invece il banco del ballerino Valentin, mandato in sfida dalla Celentano dopo che si è rifiutato di sostenere l'esame teorico.

Gli allievi devono affrontare la prova scritta su tutte le materie teoriche: chi non supererà questa prova sarà rimandato a gennaio e chi non dovesse superare anche l’esame scritto di riparazione di gennaio andrà in sfida. Ad attendere la classe ci sono la prof Pettinelli e la maestra Celentano. Valentin non vuole sostenere il test perché non ha studiato e viene rimandato in sala relax. Dopo la prova la maestra Celentano assegna a Valentin la maglia sfida.

PROMOSSI E RIMANDATI - Rudy Zerbi comunica ai ragazzi i risultati del test scritto. Federico, Gaia, Giulia, Martina, Stefano sono stati promossi. Giorgia, Javier, Talisa, Devil Angelo, Francesco, Jacopo, Michelangelo, Nyv, Skioffi sono invece rimandati a gennaio. Se non recupereranno saranno tutti in sfida.

DUETTI DI CAPODANNO - In studio i ragazzi si affrontano per vincere il duetto di Capodanno. I primi ad esibirsi sono Giulia e Skioffi con il brano “Je so pazzo”. Poi Nyv e Francesco con il brano “I see you”. Jacopo e Gaia con “Four five seconds”. Martina e Devil angelo con “Empire State of Mind”. Stefano e Michelangelo con “Rescue me”. Vincono Giulia e Skioffi e Jacopo e Gaia.

