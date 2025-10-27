"In The End", il ritorno dei Depeche Mode: nuovo singolo e doppia uscita tra film e live album

Completano il cofanetto due cd che raccolgono oltre due ore di musica dal vivo, e l'aggiunta di quattro brani inediti e mai pubblicati prima provenienti dalle sessioni di registrazione dell’album "Memento Mori" (2023): oltre a "In the End", già uscita, ci saranno "Survive", "Life 2.0", "Give Yourself To Me", e "In The End". "In the End" era stato svelato nei titoli di coda della première mondiale al Tribeca Film Festival catturando immediatamente l’attenzione del pubblico. Il live album "Memento Mori: Mexico City" sarà disponibile anche separatamente nei formati 2cd e 4lp in vinile. Entrambe le edizioni includono foto esclusive dal vivo scattate durante le serate al Foro Sol.