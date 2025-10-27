Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
NEI CINEMA IL CONCERTO

"In The End", il ritorno dei Depeche Mode: nuovo singolo e doppia uscita tra film e live album

Arriva nei cinema dal 28 al 30 ottobre il film concerto "Depeche Mode: M", registrato a Mexico City nel 2023, il nuovo singolo fa parte di un cofanetto che uscirà il 5 dicembre

27 Ott 2025 - 12:48
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

È uscito "In the End", nuovo singolo dei Depeche Mode. Il brano, realizzato durante le sessioni per l'ultimo album di inediti della band, "Memento Mori", è il primo di quattro inediti contenuti nel cofanetto in uscita il 5 dicembre del film concerto "Depeche Mode: M" (versione 2DVD o versione 2Blu-ray), contenente anche il doppio cd con l'album live "Memento Mori: Mexico City". Intanto il film concerto, che racconta i tre concerti sold-out tenuti dai Depeche Mode al Foro Sol di Città del Messico durante il tour mondiale Memento Mori del 2023, sarà nei cinema italiani il 28, 29 e 30 ottobre.

Leggi anche

Depeche Mode, il ritorno senza Andy Fletcher con "Memento mori": "Bisogna sfruttare al massimo la vita"

I Depeche Mode infiammano Roma, un inno alla vita dopo la morte di Andy Fletcher

"Depeche Mode: M" è un’opera diretta da Fernando Frías, acclamato regista messicano, che intreccia le potenti performance dal vivo della band con immagini d'archivio. Il film esplora il profondo legame tra la musica dei Depeche Mode e i temi della mortalità. Si tratta di un vero e proprio viaggio cinematografico che si immerge nel cuore della cultura messicana legata alla morte, unita alle performance dei Depeche Mode durante il loro "Memento Mori Tour". Dopo l'anteprima nelle sale sarà questo il primo dvd/blu-ray del cofanetto. Il secondo è invece "Memento Mori: Mexico City", il concerto filmato integralmente durante le tre serate a Città del Messico nel 2023, sempre con la regia di Frías, in cui i Depeche Mode si sono esibiti davanti a oltre 200milano spettatori.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Completano il cofanetto due cd che raccolgono oltre due ore di musica dal vivo, e l'aggiunta di quattro brani inediti e mai pubblicati prima provenienti dalle sessioni di registrazione dell’album "Memento Mori" (2023): oltre a "In the End", già uscita, ci saranno "Survive", "Life 2.0", "Give Yourself To Me", e "In The End". "In the End" era stato svelato nei titoli di coda della première mondiale al Tribeca Film Festival catturando immediatamente l’attenzione del pubblico. Il live album "Memento Mori: Mexico City" sarà disponibile anche separatamente nei formati 2cd e 4lp in vinile. Entrambe le edizioni includono foto esclusive dal vivo scattate durante le serate al Foro Sol. 

Questa la tracklist di “Memento Mori: Mexico City”

Intro

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking In My Shoes

It’s No Good

Sister Of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak To Me

Home

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World In My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy The Silence

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Ti potrebbe interessare

depeche mode
musica

Sullo stesso tema