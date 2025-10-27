"In The End", il ritorno dei Depeche Mode: nuovo singolo e doppia uscita tra film e live album

Arriva nei cinema dal 28 al 30 ottobre il film concerto "Depeche Mode: M", registrato a Mexico City nel 2023, il nuovo singolo fa parte di un cofanetto che uscirà il 5 dicembre
© Ufficio stampa
È uscito "In the End", nuovo singolo dei Depeche Mode. Il brano, realizzato durante le sessioni per l'ultimo album di inediti della band, "Memento Mori", è il primo di quattro inediti contenuti nel cofanetto in uscita il 5 dicembre del film concerto "Depeche Mode: M" (versione 2DVD o versione 2Blu-ray), contenente anche il doppio cd con l'album live "Memento Mori: Mexico City". Intanto il film concerto, che racconta i tre concerti sold-out tenuti dai Depeche Mode al Foro Sol di Città del Messico durante il tour mondiale Memento Mori del 2023, sarà nei cinema italiani il 28, 29 e 30 ottobre.
"Depeche Mode: M" è un’opera diretta da Fernando Frías, acclamato regista messicano, che intreccia le potenti performance dal vivo della band con immagini d'archivio. Il film esplora il profondo legame tra la musica dei Depeche Mode e i temi della mortalità. Si tratta di un vero e proprio viaggio cinematografico che si immerge nel cuore della cultura messicana legata alla morte, unita alle performance dei Depeche Mode durante il loro "Memento Mori Tour". Dopo l'anteprima nelle sale sarà questo il primo dvd/blu-ray del cofanetto. Il secondo è invece "Memento Mori: Mexico City", il concerto filmato integralmente durante le tre serate a Città del Messico nel 2023, sempre con la regia di Frías, in cui i Depeche Mode si sono esibiti davanti a oltre 200milano spettatori.
© Ufficio stampa
Completano il cofanetto due cd che raccolgono oltre due ore di musica dal vivo, e l'aggiunta di quattro brani inediti e mai pubblicati prima provenienti dalle sessioni di registrazione dell’album "Memento Mori" (2023): oltre a "In the End", già uscita, ci saranno "Survive", "Life 2.0", "Give Yourself To Me", e "In The End". "In the End" era stato svelato nei titoli di coda della première mondiale al Tribeca Film Festival catturando immediatamente l’attenzione del pubblico. Il live album "Memento Mori: Mexico City" sarà disponibile anche separatamente nei formati 2cd e 4lp in vinile. Entrambe le edizioni includono foto esclusive dal vivo scattate durante le serate al Foro Sol.
Intro
My Cosmos Is Mine
Wagging Tongue
Walking In My Shoes
It’s No Good
Sister Of Night
In Your Room
Everything Counts
Precious
Speak To Me
Home
Soul With Me
Ghosts Again
I Feel You
A Pain That I’m Used To
World In My Eyes
Wrong
Stripped
John the Revelator
Enjoy The Silence
Waiting for the Night
Just Can’t Get Enough
Never Let Me Down Again
Personal Jesus