Dente torna con il nuovo disco "Santa tenerezza"

Archi, fiati, chitarre e tastiere creano un muro di suoni caldi e avvolgenti, mentre ogni nota evoca una sensazione di sospensione che ci trattiene tra realtà e sogno, come se il tempo stesso fosse rimasto fermo a un istante preciso. "Un disco scritto quasi tutto d’un fiato, in pochissimi giorni. Un’urgenza espressiva che non provavo da anni. Queste canzoni parlano di assenza, di perdita e ricerca, di notti insonni, d’amore presente e di sogni futuri" ha dichiarato l'artista. "Ho sempre creduto al potere terapeutico delle canzoni e oggi, con questo disco, ci credo ancora di più".In "Santa Tenerezza" c’è anche spazio per una collaborazione speciale con Emma Nolde