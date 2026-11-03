Ian Gillan sta male, i Deep Purple rinviano il tour europeo

"Cari amici, grazie per gli auguri e il sostegno che mi avete dimostrato negli ultimi giorni, significa tanto per me. A Lipsia ho avuto un problema di salute che ha richiesto un intervento urgente in ospedale. Speravo di ricevere il via libera per resistere fino alla fine del tour, ma ci sarebbero rischi molto seri. Di conseguenza, su consiglio del mio team medico e del management, abbiamo deciso di rinviare il resto del tour europeo e nel Regno Unito fino a nuovo avviso". Ian Gillan annuncia così, sui profili social dei Deep Purple, il rinvio dell'intero tour dopo la cancellazione di due date in Germania, sabato 31 ottobre a Lipsia e domenica 1 novembre ad Amburgo, a causa del suo ricovero in ospedale.
Cos'ha Ian Gillan?
"Mi dispiace molto per gli eventuali disagi che questo potrebbe causare, ma è la scelta migliore per tutti. Grazie per la vostra comprensione", aggiunge il frontman della band hard rock britannica, 81 anni. Sabato 31 ottobre il gruppo aveva annunciato la cancellazione dei due concerti a causa di una non meglio precisata "emergenza medica" che aveva coinvolto Gillan costringendolo al ricovero, senza divulgare ulteriori dettagli relativi alle sue condizioni di salute.
Gli ultimi problemi di salute
Nel novembre 2025 il frontman dei Deep Purple aveva raccontato pubblicamente le sue difficoltà di salute, soffermandosi soprattutto sul progressivo peggioramento della vista e ammettendo che l'idea del ritiro non fosse ormai così distante. Il cantante aveva rivelato di conservare "solo il 30% della vista", spiegando che la situazione è destinata a non migliorare: "Tutto questo non migliorerà. Rende la vita misteriosa".
Tra le difficoltà maggiori ha indicato l'utilizzo del computer: "La cosa più difficile è lavorare al mio portatile. Non riesco a vedere nulla sullo schermo a meno che non usi la visione periferica: capisco una battuta guardandola di lato". Nonostante tutto, ha dimostrato di aver trovato un modo per convivere con il problema: "Ma si trova un modo. Ci si adatta".