Decibel Open Air torna a Firenze, tra gli ospiti Peggy Gou e Paul Kalkbrenner

Via alla quarta edizione di Decibel Open Air, uno degli appuntamenti clou nel calendario dei festival internazionali di categoria, torna a Firenze sabato 10 e domenica 11 settembre, da mezzogiorno a mezzanotte.

Tante le novità: una nuova location, il Parco delle Cascine, tre stage - uno dei quali nuovo di zecca, l' Amphitheater Stage by DICE - oltre quaranta artisti italiani e internazionali in rappresentanza del meglio che la musica, elettronica e non solo, può offrire.