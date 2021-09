Ricci Weekender, dal "magmatico" sound di James Senese al nu-jazz travolgente di Emma-Jean Thackray

Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 1 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 2 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 3 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 4 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 5 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 6 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 7 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 8 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 9 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 10 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 11 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 12 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 13 di 14 Foto @Letizia Cigliutti Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si è conclusa a pieni voti la terza edizione del "Ricci Weekender", il festival siciliano che ha avuto il merito di unire amanti di musica, di cibo e di vini naturali provenienti da più parti del globo, in un contesto "diffuso", quello Catanese e dei borghi dell'Etna, di una bellezza ancora autentica. A partire dalle location, come quella dei Mercati Generali (Catania) o di Radice Pura (Giarre), alla line up, "essenzialista" ma ineccepibile che oscilla tra jazz ed elettronica, al percorso enogastronomico, curato dallo chef Ed Wilson e dai guest invitati per l'occasione, la kermesse fa sognare e ci ricorda mai come ora l'importanza della convivialità, dello stare insieme, ballando e nutrendo mente, spirito e corpo.