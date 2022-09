Danti, due singoli anticipano il nuovo album "L'ultimo disco"

Per il lancio dell’uscita dell’album ha pubblicato su Spotify la ghost track dell’album che svela le tracce ma non i feat. e contemporaneamente rende disponibili due singoli: "Vasco a San Siro"” feat. Nina Zilli e "Vendo tutto" feat. Fritz da Cat e Biggie Paul.

Danti con "L’ultimo disco" prende spunto dal concetto di multiverso e fa convivere le sue tre dimensioni parallele, le sue tre anime, che definiscono il suo passato, il suo presente e il suo futuro. L’anima rap, anima portante dell’artista nata nel 2007, l’anima dance, più divertente e spensierata che si sviluppa nel 2012 e l’anima pop, più autoriale, riflessiva e profonda.

Il brano "Vasco a San Siro" feat. Nina Zilli racconta nel testo: "La gente dorme, è la bugia che corre, perché la verità ha le gambe corte. Caffè nero bollente questa notte, non lo voglio dolce, meglio che sia forte", sottolineando anche nelle immagini del videoclip diretto da Mauro Russo come la finzione spesso raccolga più viralità della realtà.

Nel brano "Vendo tutto" invece Danti mixa ironia e divertimento a spese di una società in cui ogni cosa è in vendita, in cui il mantra sono i famosissimi 15 minuti di celebrità di Andy Warhol. "È che è tutto sold out, dimmi tu che cosa ti aspetti, sono qua che conto i biglietti. È tutto sold out, vendo l’anima per due selfie, vendo arte senza concetti", recita la canzone.

Danti è arrivato al successo nel 2005 quando fonda il progetto Two Fingerz con cui pubblica 6 album. Collabora con artisti come Caparezza, Fabri Fibra, Max Pezzali, Fedez, Gue Pequeno e Maccio Capatonda, e mette anche la firma come autore su diverse hit di Fabio Rovazzi, J-Ax e Fedez. Come autore e produttore ha ottenuto 38 dischi di Platino e 6 dischi d’Oro.