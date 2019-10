Danti cambia vita e per annunciarlo chiede aiuto a Rovazzi e Fiorello

A poche settimane dall’uscita di “ Mettere a posto ”, torna Danti in una veste insolita ed inattesa. Pubblicando infatti un video-cartone intitolato " Se stai zitto fai un figurone ", in cui annuncia il suo nuovo percorso artistico, che lo vedrà un po' meno interprete e sempre più autore e "direttore artistico". Nel video , che Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva , compaiono come ospiti Fiorello e Fabio Rovazzi .

Una gag autoironica di poco meno di un minuto e trenta, che vuole essere l'ideale apripista di un nuovo percorso per il rapper nato con Two Fingerz e che negli ultimi anni è diventato uno degli autori italiani più apprezzati (ha firmato pezzi per Renga, Annalisa, J-Ax, Chiara Galiazzo e Rovazzi, tra gli altri).



“Se stai zitto fai un figurone” è quindi un’introduzione al primo singolo di questo suo nuovo percorso, dal titolo “Tu ed D’Io”, featuring Nina Zilli e J-Ax, e che uscirà il 25 ottobre.



Nel video-cartone, ad alta risoluzione, si vedono infatti i tre amici che si apprestano ad intonare una canzone in uno show televisivo. Nel decidere l’ordine di ingresso, poco prima di entrare in scena, Danti viene a scoprire che Rovazzi ha cambiato il testo, e proprio mentre sta per cantare il ritornello viene scansato da Fiorello che si impossessa del microfono e canta 'Se stai zitto fai un figurone'…. si capisce dunque come Rovazzi e Fiorello si siano messi d'accordo per far sì che Danti si limiti a fare l'autore.