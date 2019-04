Daniel Craig batte il record, è il più longevo James Bond: 4.527 giorni con licenza di uccidere

Mentre Daniel si appresta a conquistare il titolo del Bond più longevo, il compianto Roger Moore mantiene tuttavia ancora il suo per il numero maggiore di film, sette, nei panni di James Bond.



Pierce Brosnan, che ha fatto la sua prima apparizione nei film di Bond con "Goldeneye" nel 1995, ha trascorso sette anni nel ruolo iconico prima di consegnarlo al suo successore nel 2002.



Mentre Timothy Dalton, che è stato 007 in "The Living Daylights" nel 1987, vanta tre anni nel ruolo e George Lazenby solo uno con il film di "James Bond al servizio segreto di Sua Maestà" nel 1969.



Il successo da record di Daniel arriva dopo che l'attore aveva confessato in un'intervista del 2015: "Preferirei tagliarmi i polsi piuttosto che recitare di nuovo in James Bond".



Fu "Casino Royale", nel 2006, il primo film in cui Craig debuttò, 38enne, nel ruolo di 007 e adesso, che di anni ne ha 51, l'attore britannico è al lavoro per il suo quinto e ultimo capitolo della saga, con sessioni di allenamento di 12 ore al giorno, stando al Daily Mail... per non sfigurare con il Bond di 14 anni prima e chiudere in bellezza!