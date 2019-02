James Bond a Matera, tutto pronto per la sua 25esima volta

Matera è un luogo unico al mondo. Non a caso, torna quale spettacolare set per il nuovo capitolo della saga di James Bond. Già ce lo immaginiamo, l'acrobatico eppure serissimo Daniel Craig, muoversi velocissimo per i sentieri di pietra della città, capitale della cultura europea 2019. Le riprese cominceranno a marzo, ma la troupe dovrebbe trasferirsi al sud, tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate. Giò pronta la sfida per Bond: sarà una minaccia globale

Il titolo provvisorio è "James Bond 25", perché a tanto ammontano le avventure dell'agente segreto a servizio della Corona britannica. Dopo l'abbandono, per divergenze produttive, di Danny Boyle ("Trainspotting", "The Millionaire") la regia è passata nelle mani di Cary Joji Fukunaga. Dopo voci sul suo imminente abbandono, a vestire i panni di Bond ci sarà sempre l'attore dagli occhi ghiaccio e il fisico di un super eroe, Daniel Craig. Le abitanti di Matera (e non solo) stanno già preparando gli appostamenti per la prossima primavera, quando inizieranno le riprese in Italia.