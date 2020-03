Da Demi Lovato a Taylor Swift, le star aiutano i fan bisognosi

Demi Lovato, Justin Bieber, sua moglie Hailey e altre star come Taylor Swift stanno facendo la loro parte per aiutare i fan che in questo momento hanno bisogno. Si sono infatti uniti all'iniziativa #OpenForDelivery iniziativa. "Spedirò i pasti alle famiglie bisognose per sostenerle in questo momento difficile", ha detto la Lovato sui social. Lo stesso ha fatto Justin.