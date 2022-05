Da Blanco a Rkomi, torna il "Maco Festival"

Dopo il successo dell’edizione 2021, che ha raccolto più di 15 mila partecipanti, 80 mila visualizzazioni sui social e 27 mila geolocalizzazioni sul web, sia in Italia che all’estero, ecco i primi artisti annunciati che comporranno la nuova line up del Festival: Blanco (02 luglio), Capoplaza (23 luglio), Carmen Consoli (27 luglio), Gué (30 luglio), Coez (15 agosto) e Franco126 (19 agosto). La Clouds Arena ospiterà anche i live di Ariete (05 agosto) e Rkomi (27 agosto).

Anche quest’anno sarà la Clouds Arena di Paestum (SA) a fornire la location perfetta per rendere le performance ancora più suggestive e cariche di energia.

Uno spazio mozzafiato e senza tempo, posto a pochi passi dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento, in un'area adiacente ai templi di Nettuno e di Atena, che nel 2021 ha visto esibirsi artisti del calibro di Ernia, Luché, Geolier, Manu Chao, Fast Animals And Slow Kids, Subsonica e La Rappresentante Di Lista.

Per l’edizione 2022 la Clouds Arena sarà pronta ad accogliere un pubblico ancora più numeroso, arrivando a una capienza massima giornaliera di 15 mila presenze. In questo spazio sopravvissuto ai secoli, gli artisti si susseguiranno in una line up ricca e ancora da scoprire, di cui sono stati svelati già i primi sette importanti componenti.

