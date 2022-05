"Ferrara Sotto le Stelle", dai Jesus and Mary Chain agli Smile per la 26esima edizione

Torna dal 15 al 19 giugno Ferrara Sotto le Stelle, la storica rassegna che da oltre un quarto di secolo presenta al pubblico italiano i grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale.

Dopo il successo dello scorso anno al Parco Massari in una veste da boutique festival, giunta alla sua ventiseiesima edizione e che dal 2020 vede la direzione artistica di Corrado Nuccini, continua il percorso di attraversamento e abitazione della città e nel 2022 si trasferisce in uno scenario in bilico fra ambiente naturale, spazio urbano e archeologia industriale, tra il fiume e il centro storico: la Nuova Darsena. In cartellone protagonisti della scena musicale italiana e internazionale: l'iconica band britannica The Jesus and Mary Chain , Cosmo , Venerus , Giorgio Poi , La Rappresentante di Lista e tanti altri. Cinque giorni di live più un evento speciale venerdì 15 luglio in piazza Trento e Trieste, con il concerto degli Smile di Thom Yorke.