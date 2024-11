I Cure pubblicano "Songs of the Lost World e lo celebrano con un concerto in streaming

Presentato alla stampa qualche settimana fa per un ascolto di cui vi avevamo dato il resoconto con le prime impressioni, "Songs of the Lost World" è uno dei lavori più attesi dell'anno. Un album la cui genesi è stata particolarmente lunga e travagliata, passando attraverso diversi cambi di progetto da parte di Smith. Come ha spiegato lui stesso in una lunga intervista promozionale diffusa qualche settimana fa. "La maggior parte di queste canzoni, direi cinque, sono state scritte probabilmente dal 2017 - ha spiegato -, ma tre sono ancora più vecchie: una è del 2010, una del 2011 e una è del 2013. Abbiamo registrato 25, 26 canzoni, credo, nel 2019". Tutto questo perché l'idea iniziale di Robert Smith era quello di pubblicare ben tre album in un breve arco di tempo. Idea abortita? Non del tutto, come spiega il cantante. "Avrei potuto fare molto meglio, ma... questa volta andrà bene perché ho finito questo e anche il secondo è virtualmente finito. Il terzo è un po' più difficile". Insomma, chi aveva letto nei versi con cui si apre l'album ("Questa è la fine di tutte le canzoni che cantiamo") una sorta di messaggio d'addio, può tranquillizzarsi: questo nelle intenzioni di Smith non è l'ultimo album dei Cure.