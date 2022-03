Critics Choice Awards, vince Jane Campion ma tutti gli occhi sono per Lady Gaga

A bocca asciutta, come ai Bafta, Paolo Sorrentino, il suo "È stata la mano di Dio" non ottiene nessun riconoscimento. La serata si è svolta in più sedi, sia a Los Angeles sia a Londra, per dare la possibilità ai candidati dei Bafta, di sfilare anche ai Critics. E' quello che ha fatto Lady Gaga, che dalla capitale inglese ha letteralmente sedotto tutti, sensuale ed elegante in un maxi abito gold con una scollatura decisamente hot.

Sui due red carpet, quello americano e quello londinese hanno sfoggiato i loro look più glamour anche Selena Gomez, Kristen Stewart, Serena William e Halle Berry. L'attrice di "Bruised", con un'inedita acconciatura, ha ricevuto il "SeeHer Award" e ha tenuto un toccante discorso dedicato a tutte le donne e alle loro storie personali, che ha fatto piangere Lady Germanotta da Londra.

Tra gli altri premi consegnati quello a "Belfast" di Kenneth Branagh, che ha vinto per il miglior cast, migliore sceneggiatura originale con l'aggiunta di un terzo premio al miglior giovane interprete assegnato a piccolo Jude Hill.

Per la tv riconoscimenti a "Ted Lasso", a "Succession" e alla miniserie "Omicidio a Easttown" con Kate Winslet, premiata anche come miglior attrice.

Jessica Chastain ha vinto il premio come miglior attrice per "Gli occhi di Tammy Faye", Will Smith quello per il miglior attore per "Una famiglia vincente - King Richard", Troy Kutser come migliore attore non protagonista per "I segni del cuore - Coda" e Ariana DeBose si è aggiudicata il premio come migliore attrice non protagonista per "West Side Story".