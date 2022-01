Sag Awards: spiccano Will Smith, Lady Gaga e Ben Affleck

Will Smith , Lady Gaga e Ben Affleck sono tra i candidati per la 28esima edizione degli Screen Actors Guild (Sag) Awards , i premi assegnati annualmente dal sindacato americano degli attori. La lista completa è stata annunciata dagli attori Vanessa Hudgens e Rosario Dawson su Instagram. La premiazione si terrà il 27 febbraio e sarà trasmessa su Tnt e Tbs, un mese prima della cerimonia degli Oscar .

Per il miglior cast, in lizza "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Una famiglia vincente - King Richard" e "House of Gucci". Esclusi "West Wide Story" di Steven Spielberg, che si consola con la nomination individuale per Ariana DeBose e "Il potere del cane" di Jane Campion, che ottiene tre candidature individuali con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Kodi Smit-McPhee.

I candidati al miglior attore protagonista maschile sono: Will Smith ("Una famiglia vincente - King Richard"), Cumberbatch, Denzel Washington ("Macbeth"), Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom!") e Javier Bardem ("A proposito dei Ricardo").

Per la migliore protagonista femminile ci sono: Lady Gaga ("House of Gucci"), Jessica Chastain ("Gli occhi di Tammy Faye"), Olivia Colman ("La figlia oscura"), Nicole Kidman ("A proposito dei Ricardo") e Jennifer Hudson ("Respect"). Le nomination per la migliore interpretazione femminile non protagonista comprendono Caitriona Balfe ("Belfast"), Cate Blanchett ("Nightmare Alley - La fiera delle illusioni"), Ruth Negga ("Due donne"), DeBose e Dunst.

La serie più popolare del 2021 ha ottenuto molti riconoscimenti: "Squid Game" è stato nominato per quattro premi, incluso quello per la migliore serie drammatica. Le nomination televisive sono state guidate anche da "Succession" della Hbo (quattro nomination tra cui miglior serie drammatica e miglior attore, Jeremy Strong e Brian Cox); "Ted Lasso" (cinque nomination, inclusa quella per la migliore serie comica); e "The Morning Show" (quattro nomination inclusa quella per la migliore serie drammatica).

