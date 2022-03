Bafta, agli Oscar inglesi Italia a bocca asciutta: trionfa "Il potere del cane"

Niente da fare per "E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino , che era candidato come miglior film straniero (il premio è andato al favorito "Drive My Car" di Ryûsuke Hamaguchi). La cerimonia ha visto la doppietta di Jane Campion che ha vinto i premi per la migliore regia e per il miglior film, con "Il potere del cane" . "Dune" , di Denis Villeneuve, che aveva fatto incetta di undici nomination, ha portato a casa i premi per Suono, Effetti speciali, la colonna sonora di Hans Zimmer, fotografia.

Come attori protagonisti sono stati premiati Will Smith per "King Richard" e Joanna Scanlan per "After Love"; come non protagonisti Ariana DeBose per "West Side Story" e Troy Kotsur per "Coda". A "Belfast" di Kenneth Branagh è andato il premio come miglior film britannico. "Licorice pizza" di Paul Thomas Anderson ha vinto per la sceneggiatura originale, mentre "Coda" per la sceneggiatura non originale.

Il riconoscimento per il montaggio è andato a "No time to die". Per l'Italia erano in gara anche Massimo Cantini Parrini per i costumi e Alessandro Bertolazzi per il trucco di "Cyrano": i riconoscimenti sono andati rispettivamente a Crudelia (Jenny Beavan) e a The Eyes of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh). Nella categoria miglior film di animazione Luca di Enrico Casarosa è stato battuto da "Encanto" di Byron Howard e Jared Bush.



