Cristina D'Avena, in arrivo nuovi duetti: da Cristiano Malgioglio a MYSS KETA

I duetti si sommeranno ad altre sorprese: numerosi inediti, rarità e chicche che i fan di Cristina D'Avena reclamano da tempo, oltre alle sigle più amate e conosciute, recuperate dai master originali, e alle canzoni tratte dalle serie televisive che l’hanno vista protagonista negli Anni 80 e 90. II 9 dicembre verrà pubblicato in un'edizione limitata e numerata il vinile color cristallo già in pre-order da venerdì 11 novembre.

Nella sua lunghissima carriera, dedicata in larga parte alle collaborazioni con Mediaset, Cristina D’Avena, con le sigle dei cartoni animati, è diventata la beniamina di diverse generazioni di ascoltatori, tenendo vivo un catalogo molto amato e senza eguali per la discografia italiana. Un successo che è stato di recente confermato dalla conquista del disco d’oro, attribuitole da FIMI per le vendite digitali dell’indimenticabile "Occhi di gatto".

Dal 1982 ad oggi Cristina D’Avena è l'unico personaggio dello spettacolo la cui voce è presente sulla tv italiana ininterrottamente dai primi anni '80 almeno una volta al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Tutto iniziò esattamente 40 anni fa, nel 1982, quando una diciassettenne Cristina D’Avena si presentò ad un provino per interpretare la sigla italiana della serie animata giapponese "Pinocchio", vinto il quale firmò un contratto di esclusiva con la Five Record, storica etichetta dell’allora nascente Canale 5. Quella prima sigla, "Bambino Pinocchio" composta da Augusto Martelli, cui seguì l’omonimo 45 giri dall’importante successo commerciale, diede inizio alla lunga e prolifica carriera di Cristina, con centinaia di sigle e concerti al suo attivo.

Questa la track list dei duetti:

IL VALZER DEL MOSCERINO feat. ORIETTA BERTI

MAGICA DOREMÌ feat. LORELLA CUCCARINI

TAZMANIA feat. ALBE

HAMTARO PICCOLI CRICETI, GRANDI AVVENTURE feat. M¥SS KETA

MEW MEW AMICHE VINCENTI feat. ELETTRA LAMBORGHINI

POKÉMON feat. ALFA

CALIMERO feat. CRISTIANO MALGIOGLIO

WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL feat. JR STIT

FACCIO LA BRAVA feat. DJ MATRIX & AMEDEO PREZIOSI