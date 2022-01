Sanremo, il popolo del Web chiede la presenza di Cristina D'Avena al Festival

"Non sarebbe male! Si parla tanto di leggerezza, e in questo momento c'è tanto bisogno di far venire fuori il nostro fanciullino, del quale a volte ci vergogniamo perché pensiamo che sia una cosa immatura: non è così, chi riesce a farlo vivere ha vinto", dice Cristina all'Adnkronos. La D'Avena commenta poi l'entusiasmo dei fan che la "acclamano" a gran voce per averla alla kermesse canora: "Sono rimasta sorpresa, ma devo constatare che non c'è niente da fare: faccio parte della vita dei miei fan".

Per averla sul palco dell'Ariston, ci fu una petizione dei fan già nel 2016, che ebbe successo "Io andai, perché mi chiamò Carlo Conti. Non mi sarei mai aspettata di arrivare a Sanremo e di cantare 'Kiss me Licia', e invece è successo proprio così", ricorda la cantante.

Quest'anno, "mi piacerebbe molto se dovessi iniziare a festeggiare lì il quarantennale della mia carriera. Se si pensa che ho iniziato in realtà su Rai 1 a tre anni (con la canzone "Il valzer del moscerino" allo Zecchino d'oro del 1968), se vogliamo considerare il mio vero debutto, è ancora prima", sottolinea. E conclude ancora parlando delle emozioni che le ha suscitato questa "richiesta": "Non mi aspettavo che le persone che mi amano avessero tanto desiderio di vedermi all'Ariston. Sono onoratissima, sono gesti importanti che fanno riflettere un'artista, e quando il popolo ti chiama, bisogna rispondere".

