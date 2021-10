"Love me Licia" esordiva 35 anni fa: ricordate la serie ispirata al cartone?

Sono passati 35 anni da quando "Love me Licia" andò in onda per la prima volta in Italia. L’anime giapponese ebbe talmente successo che, dopo la fine della serie, Fininvest decise di realizzare il telefilm “Love Me Licia”, come seguito ideale della serie originale.

La fiction per ragazzi raccontava la difficile relazione tra Mirko, leader del gruppo musicale Bee Hive e la dolcissima Licia.

La prima versione della serie TV risentì molto dell'influenza del cartone animato rispetto a quelle successive, specialmente per le canzoni, i costumi e le acconciature molto simili a quelle dei loro alter ego animati. Basti pensare che Licia, interpretata da Cristina D'Avena, che aveva già cantato la sigla di "Kiss Me Licia", aveva i capelli a caschetto come nel cartone animato, mentre nelle serie successive li lascerà crescere.

Il telefilm era annunciato dalla sigla "Love me Licia" che i fan della storia d'amore tra i due protagonisti non faranno fatica a ricordare e a canticchiare ancora.