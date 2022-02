Cristina D'Avena festeggia 40 anni di carriera

Instagram

Cristina D’Avena raggiunge l'importante traguardo dei quarant'anni di carriera. In attesa di dare il via ai festeggiamenti ufficiali esce il vinile "Nel cuore solo calcio", edito da Rti e pubblicato su licenza da Artist First, che sarà disponibile dall’11 febbraio in tutti i negozi di dischi e in pre-order sul sito www.musicfirst.it nella versione in tiratura limitata e autografata.