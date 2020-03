Coronavirus, i Backstreet Boys cantano “I Want It That Way” da casa

Tra le stelle del progetto ""IHeart Living Room Concert For America"", l’iniziativa che vedrà tantissimi artisti esibirsi direttamente dalle proprie abitazioni per risollevare il morare alle persone costrette in quarantena, ha spiccato la reunion dei Backstreet Boys. La storica band ha deciso di aderire alla campagna lanciata da Fox facendo compagnia alle loro tantissime fan in tutto il mondo cantando l'indimenticabile “I Want It That Way”, ognuno dal proprio salotto.

Il tempo per loro non sembra essere passato, così come il loro successo. In pochissimo tempo il loro video ha fatto il giro della rete mandando i social in fibrillazione. Nel video si vedono tutti i componenti: Brian Littrell nel salotto della sua casa di Atlanta, Nick Carter canta davanti la piscina della sua villa di Las Vegas, Howie Dorough si è esibito da Orlando in Florida, A.J. dal suo salotto di Los Angeles mentre Kevin Richardson è stato accompagnato dai figli musicisti.