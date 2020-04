Coronavirus, chi è la star che posta un selfie appena sveglia e dice: "In cambio fate una donazione"?

"In cambio di questa mia foto, che è letteralmente la prima cosa che ho fatto stamattina... vi prego di fare una donazione per sostenere chi lotta contro il coronavirus...", Helen Mirren condivide un selfie mattutino, appena sveglia, senza trucco e con i capelli arruffati e lancia un appello ai suoi fan, una sorta di sfida. Lei ci mette la faccia, piuttosto irriconoscibile, e chiede a tutti un aiuto concreto.



L'attrice inglese si è messa "in gioco", mostrandosi in una versione davvero intima ed inedita per invogliare i propri fan a fare delle donazioni e supportare The Intensive Care Society, organizzazione non-profit che sostiene i medici in prima linea e le famiglie delle vittime del covid-19.

Ma non è certo la sola, nel mondo dello spettacolo, a mostrare solidarietà e a mobilitarsi, spesso anche in maniera creativa, per offrire il proprio contributo in questa battaglia contro la pandemia.

In campo sono scesi, per raccogliere fondi, dai nostri Chiara Ferragni e Fedez, Claudio Baglioni e Jovanotti per citarne alcuni a Rihanna, Angelina Jolie, Kylie Jenner e Arnold Schwarzenegger, che hanno fatto donazioni milionarie.

E poi ci sono tutti i vip che hanno voluto contribuire con una canzone, un gesto, un pensiero da Sting a Bono, passando per tutti gli artisti italiani che hanno partecipato alla staffetta benefica in tv "Musica che unisce".

