Corea del Sud, dalla musica alla finanza: i BTS lanciano la sfida in Borsa

Stanno scrivendo la storia della musica sudcoreana ma potrebbero diventare anche un colosso finanziario. Sono i BTS, il gruppo di punta del pop sudcoreano , che ormai hanno superato i confini della loro piccola penisola e sono diventati un fenomeno globale. La Big Hit Entertainment, la società di cui fanno parte, ha deciso di lanciarli in Borsa con un'operazione importante: un'offerta pubblica iniziale da quasi mille miliardi di won, 825 milioni di dollari, la più importante degli ultimi tre anni in Corea del Sud.

Il gruppo del momento - Hanno conquistato diversi record ma adesso ai BTS la musica non basta più. La Big Hit Entertainment, la società che li controlla, ha deciso che i sette fenomeni del pop coreano sono pronti per la grande sfida in borsa. L'impegno è quasi senza precedenti: mettendo sul mercato più di 7 milioni di azioni il gruppo punta a raccogliere quasi mille miliardi di won, una cifra astronomica. Si tratta della più importante offerta pubblica degli ultimi tre anni sui listini di Seoul.

I BTS sono una boy-band coreana formatasi nel 2013 a Seul. In poco tempo i suoi sette componenti (RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook) sono esplosi nel panorama musicale mondiale. I BTS hanno debuttato nel mondo della musica il 13 giugno 2013 con il singolo "2 Cool 4 Skool" e con i successivi singoli e dischi si sono imposti come idoli del pop coreano. Nel 2017 hanno introdotto il K-pop anche nel mercato americano, diventando i primi artisti sudcoreani ad aver raggiunto la vetta della Billboard 200, con l'album "Love Yourself: Tear" (2018). Si sono imposti al numero 1 anche con tutti e tre i dischi successivi, unico gruppo dopo i Beatles ad ottenere quattro prime posizioni in meno di due anni. I BTS sono inoltre gli artisti più venduti in Corea del Sud "e Map of the Soul: 7" (2020) è il disco più venduto nella storia della musica sudcoreana

Caccia alle azioni - Un'operazione che sembra già pagare, visto che in patria i fan più accaniti - che si fanno chiamare Army - ma anche i migliaia di investitori retail non vedono l'ora di comprare un'azione, per portare con sè "un pezzo" di band. Intervistata dalla Cnbc Kim Eun-Hee, proprietaria di un caffè tematico dedicato al gruppo, con tanto di raccolta di cimeli, ha dichiarato di voler investire 120mila dollari in azioni: "Voglio continuare a manifestare il mio sostegno ai BTS acquistando le azioni, che entreranno anch'essa a far parte della mia collezione".

La conquista dell'America - Cantando in coreano i BTS - acronimo per Bangtan Sonyeondan, che significa “boy-scout a prova di proiettile” - si sono guadagnati un pubblico giovanile globale in tre anni. da quando cioè sono apparsi per la prima volta sulla tv americana in occasione dei Billboard Music Awards del 2017. L'album Love Yourself: Answer ha debuttato al primo posto della Billboard 200 album charts e con la seconda parte, Love Yourself: Love, sono stati il primo gruppo pop a piazzare due album nella top ten nello stesso anno. Gli ultimi a riuscirsi erano stati gli One Direction. Ma è sui social che i BTS non hanno rivali, tanto da battere un primato mondiale: per il Guinness World Record hanno ottenuto il più alto engagement di sempre, con una media di 252,200 retweet per post.