Concertone, Bugo non ci sta: "Io con la maglia pro-Russia? Follia! Era quella degli Oasis"

"Ho affrontato temi importanti come la sicurezza sul lavoro, sulle strade, i diritti dei lavoratori dello spettacolo, la sclerosi multipla. E sui social vengo attaccato per una maglietta" ha proseguito lui. La maglia, in effetti, colori a parte, era evidentemente quella celebrativa del concerto di Knebworth del 1996 della band inglese, con tanto di scritte "Oasis" e "Knebworth" belle in vista sul petto. Ma di questi tempi ogni cosa viene messa sotto la lente d'ingrandimento. "E' ignoranza, qui parliamo di pace" ha concluso.

Poi ha commentato questa esperienza da conduttore. "E' stato davvero bello, fare il conduttore non è il mio mestiere ma mi piacerebbe ci fosse un bis qui o anche in qualche altro programma, perché no? - ha detto -. Cantare è la mia vita, viene dal cuore, parlare invece smuove l'emotività ma controllata dalla razionalità".