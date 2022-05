01 maggio 2022 19:06

Concertone del Primo Maggio, Ambra invoca "una sacrosanta pace in Ucraina"

Il Concertone del Primo Maggio a Roma è tutto dedicato all'Ucraina e il messaggio di Cgil, Cisl e Uil è uno solo: "Al lavoro per la pace". Ambra Angiolini, che conduce l'evento, dice emozionata: "Facciamo sentire il male che fa, invochiamo una sacrosanta pace in Ucraina". Con un maglione dai colori del Paese martoriato, giallo e blu, la showgirl aggiunge, riferendosi alla strage delle morti sul lavoro: "Ma c'è anche un'altra guerra che non abbiamo terminato e che ha ucciso negli ultimi mesi 189 persone". Ad aprire il concerto la band venuta da Kiev, i Go_A.