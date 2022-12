Taylor Swift aiuta il vinile a battere il cd: sorpasso nelle vendite per la prima volta dagli Anni 80

"Midnights", che ha venduto in tutti i formati sei milioni di copie in tutto il mondo dal giorno del debutto, il 21 ottobre, alla vigilia di Natale, è stato acquistato 575mila volte in vinile durante la prima settimana, un record da quando nel 1991 SoundScan ha cominciato a tenere i dati, contro 395mila in Cd e 10mila in cassetta.

Da Taylor Swift dunque un bell'aiuto al formato in Lp che celebrerà nel 2023 il suo 75esimo anniversario, seguito l'anno dopo da quello del "45 giri" mentre il cd è stato tenuto a battesimo in Giappone nel 1982. L'ultima volta in cui un album ha venduto di più su vinile che nell'edizione in cd è stato nel 1987: il primato spettò allora a "Bad" di Michael Jackson. Il successo di "Midnights" in formato vinile è figlio anche di una intelligente mossa di marketing che ha fatto presa soprattutto sulla passione dei collezionisti che non vogliono perdere nulla del proprio idolo. "Midnights" è uscito in vinile in quattro versioni diverse che allineate formano il quadrante di un orologio: "Collezionatele tutte", ha incitato la cantante sul suo sito.

La musica in streaming continua a fare la parte del leone con l'84 per cento del totale delle vendite negli Usa. Formati come cd, vinile e cassetta sono però amati dai fan desiderosi di possedere qualcosa di tangibile dei loro artisti preferiti. I cd avevano superato il vinile nel 1988 e le cassette nel 1991: avevano dominato per un decennio fino all'arrivo di Napster e dei pirati musicali e poi alla rivoluzione digitale guidata da Spotify. Negli ultimi 15 anni tuttavia il vinile ha continuato a crescere, non solo grazie a "classici" come i Pink Floyd, i Fleetwood Mac o David Bowie, ma anche ad artisti contemporanei. Quest'anno le "top ten2 del vinile includono otto album usciti nel 2022: tra questi, oltre a "Midnights" della Swift, "Harry's House" di Harry Styles, "The Car" degli Arctic Monkeys e "C'mon You Know" di Liam Gallagher.