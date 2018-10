Con Paolo Cevoli il marketing diventa tutto da ridere

Filo conduttore dello spettacolo è una delle parole che oggi va per la maggiore nel mondo della formazione aziendale: storytelling. In un mondo in cui i social e il web sono la nuova frontiera della comunicazione, "luogo" di incontro di domanda e offerta, Paolo Cevoli esplora a modo suo questa antica arte del raccontare dandone una sua personalissima versione. E anche una nuova definizione: ecco così che "storytelling" diventa "sparacazzating". Infatti il comico/imprenditore sul profilo LinkedIn definisce la sua professione PAFS - Professional Air Frida Seller. Per dimostrare inoltre quanto sia importante usare sigle incomprensibili in inglese italianizzato.



PER INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Via Manzoni, 42 - Milano

Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350 (Attivo da rete fissa, in orari di cassa)

Per informazioni: telefono 02 7636901

cassa@teatromanzoni.it