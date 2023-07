Coldplay, aggiunte altre due date a Roma nel 2024

È già iniziata la caccia al biglietto per il concerto della band inglese che, con grande sorpresa, ha raddoppiato le serate. Oltre ai live del 12 e 13 luglio, già annunciati per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour , il gruppo di Chris Martin cala il poker il 15 e 16 luglio.

Il Music Of The Spheres World Tour a Roma - Con il via alle prevendite, il sito è andato in tilt già dalle prime ore della giornata. Dalla prima data del tour nel marzo 2022, i Coldplay hanno venduto più di 7,5 milioni di biglietti, il numero maggiore per qualsiasi tour negli ultimi due anni. Il Music Of... ha ottenuto riconoscimenti come Favorite Touring Artist agli AMAs del 2022 e Tour of The Year agli iHeartRadio Awards del 2023.

La notizia su Instagram - L'annuncio delle due serate extra viene dato dai Coldplay direttamente su Instagram. Successivamente Chris Martin e compagni hanno specificato che i biglietti sono in prevendita da subito, ma sarà possibile acquistarli a partire dal 28 luglio 2023 alle 10. Il gruppo ha aggiunto altre date europee al proprio tour della prossima estate, toccando Paesi prima assenti come Grecia, Romania e Finlandia.

Il ritorno in Italia - Quello all'Olimpico sarà il ritorno della band inglese in Italia, un anno dopo i concerti di giugno allo stadio Maradona di Napoli e a San Siro, a Milano. I Coldplay sono stati protagonisti di una doppia data a Fuorigrotta e di quattro concerti allo stadio del capoluogo lombardo: le serate sono andate tutte sold out. Sono ancora negli occhi dei fan le immagini dei Coldplay che hanno voluto omaggiare le due città che li hanno ospitati. Chris Martin si è infatti cimentato, oltre che in alcuni ringraziamenti e tentativi di parlare in italiano, anche nel repertorio musicale locale. Il cantante inglese si è addirittura esibito in una versione in napoletana di Napule è di Pino Daniele e del classico meneghino O mia bela Madunina.



I Coldplay nelle date italiane hanno poi duettato con Zucchero in "Diamante" e Elisa in "Eppure sentire (un senso di te).

Leggi Anche I Coldplay infiammano Napoli, omaggio allo scudetto e alla città

Vent'anni fa l'ultimo concerto a Roma - Se il ritorno in Italia avviene a distanza di un anno, molto più datato è invece l'ultimo concerto del gruppo a Roma. Risale infatti all'estate del 2003, con l'esibizione alla Centrale del Tennis, cui seguì quella a Fano. All'epoca fecero da apripista i Coral e i Turin Brakes, band del mondo alternative rock inglese che intrattennero gli spettatori fino all'arrivo dei quattro. I Coldplay entrarono in scena in ritardo, alle 22,30, davanti a 6000 persone, un numero davvero esiguo se paragonato alla capienza di (almeno) 60.000 spettatori che li attenderà all'Olimpico.

I classici dei Coldplay - I quattro, nonostante una produzione ancora agli esordi, con il senno di poi suonarono alcuni successi, tra i più apprezzati ancora oggi del loro repertorio. Dopo la classica intro di Politik, apripista per anni dei loro concerti, fu il turno di alcune tra le maggiori hit dei Coldplay. God Put A Smile Upon Your Face, A Rush Of Blood To The Head, Trouble, Everything’s Not Lost e One I Love. Poi l’armonica di Don’t Panic e due classici intramontabili del gruppo: Yellow e The Scientist. Il concerto fu chiuso da quattro capolavori solo piano di Chris Martin: In My Place, Clocks, Amsterdam e la cover di What A Wonderful World.