Coldplay nel club dei paperoni: superato un miliardo di dollari di ricavi grazie al tour 2022

Con questi numeri la band Chris Martin diventa il quarto nome musicale britannico a entrare nel club, dietro a Elton John, Paul McCartney e Rolling Stones. A livello mondiale sono in compagnia anche di Bon Jovi, Eagles e U2. Nelle ultime date hanno incassato 68 milioni di dollari, da aggiungere ai 5,7 milioni di dollari guadagnati a metà marzo 2022 per il concerto all’Estadio Nacional de Costa Rica. Nei conti anche i 19,5 milioni di dollari per le quattro date a Città del Messico ad aprile.

La nuova tournée 2022 è legata al nono disco in studio della band, "Music of the Spheres", appunto. La prima tranche di live ha portato Chris Martin e soci sui palchi americani in 12 concerti tra il 6 maggio e il 14 giugno 2022. Sono previste ancora 50 date, che sarannoo distribuite in due parti. La prima partirà il 2 luglio da Francoforte e sarà la parte europea, con termine previsto per il 24 agosto in Scozia, a Glasgow. Dopo partirà quella sudamericana, con inizio a Rio de Janeiro il 10 settembre, per terminare a Buenos Aires l’8 ottobre.