Colapesce Dimartino tornano e lanciano il loro nuovo singolo "Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”, disponibile su tutte le piattaforme dal 7 giugno. Negli ultimi giorni sono apparsi a sorpresa sui muri delle principali città italiane dei manifesti-cruciverba ideati dai due cantanti, con i quali il duo annunciava il brano in arrivo utilizzando l’intramontabile gioco da fare sotto l’ombrellone e che porta dritti all’estate fatta di “belle minchiate e canzoni già usate” come recitano alcuni versi della nuova hit.