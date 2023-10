Il brano

Un vero e proprio inno alla libertà artistica, un brano, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, sospeso in uno spazio onirico in cui il cantautorato italiano va a passeggio col kraut-rock, incontra il pop contemporaneo e lo porta sulla luna, o meglio nel mare insieme ai pesci che brillano: "La star del porno china sul suo letto/Grida il cielo non esiste e pure/L’amore è una messa in scena/Ma la luce che sfiora di taglio/I tuoi occhi mette tutti d’accordo/Pure i pesci che li vedi brillare/È d’argento il mare/non si vede la fine meno male/Per andare via davvero/Per andare via lontano.