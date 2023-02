Colapesce Dimartino esordiscono al cinema con "La primavera della mia vita": "Un road movie sull'amicizia"

"La primavera della mia vita" è un road movie ambientato in una Sicilia inconsueta e cinematograficamente sconosciuta. I due artisti sono protagonisti di un viaggio surreale, intriso di poesia e leggerezza, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco.

Prima ancora di scrivere "I Mortali", loro primo album insieme, Lorenzo Urciullo in arte Colapesce e Antonio Di Martino (Dimartino) raccontano "Il nostro grande sogno era fare un film. Ci abbiamo lavorato durante il tour, raccoglievamo idee e prendevamo appunti sul telefono. Poi le abbiamo sviluppate insieme al regista Zavvo Nicolosi". Il loro amore per il grande schermo, spiegano, arriva da lontano. "Come fruitori divoriamo tantissimo cinema, dall'horror alle commedie", spiegano.

"C'è un po' di noi"

Il film racconta la storia di due amici con un passato musicale in comune che si ritrovano dopo tanto tempo per un lungo viaggio, tra imprevisti e sorprese. "C'è un po' di noi, nomi compresi, un po' della nostra personalità e dei nostri tratti caratteriali, ma non è una storia autobiografica". Dopo la rottura del loro sodalizio e tre anni di silenzio, Antonio ricontatta Lorenzo per un nuovo e misterioso progetto. A fare da tramite la loro eccentrica agente Stefania (Stefania Rocca), che riesce a convincere Lorenzo a raggiungere Antonio in Sicilia. Scoprirà così che Antonio è entrato a far parte dell'Antico Ordine Semenita, un ambiguo gruppo ambientalista new age, da cui ha ricevuto l'incarico di scrivere un libro sui luoghi leggendari della Sicilia. Per farlo, i due amici dovranno imbarcarsi in uno spericolato viaggio alla scoperta di posti inconsueti dell'isola, abitati da personaggi bizzarri e strampalati (gli special guest musicali vanno da Madame a Brunori SAS fino a Roberto Vecchioni), tra mitologia greca e leggende popolari. Lungo il percorso, rocambolesco, surreale, poetico, faranno i conti con il loro passato e con sé stessi.