Da Colapesce Dimartino a Lucio Corsi, ecco l'evento diffuso Everything Everywhere All at Once alla Triennale

Sabato 23 settembre (dalle ore 16.00 alle 2.00) Triennale Milano organizza Everything Everywhere All at Once , un evento diffuso, ideato insieme a Carlo Pastore, che si svolgerà in tutti gli spazi di Triennale per celebrare il centenario dell’istituzione attraverso concerti, performance ed esibizioni con oltre 20 artisti, tutti caratterizzati da uno stretto legame con la città di Milano.

I luoghi di Triennale In questa giornata unica sarà possibile accedere a spazi inconsueti o abitualmente non aperti al pubblico: dal balcone sulla facciata del Palazzo dell’Arte agli uffici, dal Cavedio della Curva alla Scala brutalista fino al tetto del Palazzo. Concerti e performance si susseguiranno anche all’interno di alcune mostre, in Teatro, in Casa Lana di Ettore Sottsass, per concludere con un gran finale in Giardino.

I protagonisti Sullo Scalone d’Onore si alterneranno Guinevere, la cui musica poggia su radici folk che lambiscono i territori della musica classica e del jazz (16:30-17:30), e Marco Giudici, polistrumentista milanese che riproporrà il suo ultimo disco Io cerco per sempre un bivio sicuro (17.30-18.00). L’ensemble 19'40'' | Esecutori di metallo su carta si esibiranno sul balcone che dà sul piazzale esterno dalle ore 16:00 alle 20:00 per poi spostarsi dalle ore 21:10 in Teatro dove proporranno un repertorio milanese di compositori nati tra fine Ottocento e il 1923.

Il quintetto di fiati Placard Wind Quintet si esibirà negli spazi della mostra Siamo Foresta dove suonerà la colonna sonora di "Plantasia" (16:00-16:45 / 17:30-18:15); il Museo del Design Italiano ospiterà il live di Archivio Futuro, gruppo che sperimenta la dualità, tra l’acustico e l’elettronico (16:00-17:00); mentre il trio italo brasiliano Selton trasferirà per un giorno il suo home studio, conosciuto come Casa Selton, in Casa Lana di Ettore Sottsass (16:00-20:00). Numerosi altri live, concerti e performance faranno di questa giornata un evento memorabile.

Per la prima volta sarà reso accessibile il rooftop di Triennale, dove si terranno due concerti esclusivamente riservati ai possessori della membership (Explorer, Insider, Supporter), in cui si esibiranno Colapesce Dimartino (19:15-19:45), che si sono affermati con il loro pop esistenzialista, e Lorenzo Senni (21:15-22:00), produttore, compositore e artista multidisciplinare dedito all'investigazione dei meccanismi della musica dance.

La giornata si concluderà con una grande festa in Giardino dove, dalle ore 20:00 alle 2:00, si alterneranno sul palco Dumbo Gets Mad (20:00-21:00) con i suoi synth eterei digitali e analogici combinati a uno psych pop rétro e ipnotico, e Lucio Corsi, cantautore toscano la cui musica si apre al folk pop e al glam rock (22:00-23:15). Per concludere uno speciale dj set di Mace, tra i più importanti e visionari producer della scena musicale italiana, insieme a Go Dugong (23:45-02:00).