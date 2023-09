Esplorazioni. Un viaggio tra danza e musica, da Teho Teardo e Vittorio Cosma per la seconda edizione

All’interno di questo habitat, gli spazi di Viale della Liberazione, artisti che in molti casi si incontrano per la prima volta creeranno un nuovo ecosistema partecipato, un terreno di incontro all’insegna dell’improvvisazione tra la propria soggettività e lo spazio condiviso, trasformando di volta in volta Volvo Studio in un luogo unico, permeabile, che prenderà forma attraverso i suoi sfondi urbani in mutamento, i corpi e le sonorità che lo abiteranno.

Il programma

Lele Sacchi (dj, produttore e conduttore radiofonico) e collettivo MINE (esperimento di scrittura coreografica condivisa fondato nel 2019) inaugura mercoledì 20 settembre alle ore 19:30 con "Here Comes The Time" la seconda edizione. Gli altri appuntamenti di Esplorazioni vedranno coinvolti nei prossimi mesi Teho Teardo (compositore e sound designer, vincitore del David di Donatello per il film "Il Divo" e del Nastro d'Argento per "Lavorare con lentezza" e "L'amico di famiglia"), Panzetti Ticconi (duo italiano vincitore del premio Arte Laguna 13 e del Premio Hermès Danza Triennale, nominato "Talento dell'anno" dalla rivista tedesca Tanz - Zeitschrift für Ballet Tanz und Performance), Laura Marzadori (primo violino del Teatro alla Scala), Philippe Kratz (premiato nel 2020 come miglior coreografo dalla più prestigiosa rivista di settore, Danza&Danza) e Vittorio Cosma (musicista e compositore, già membro di PFM e Elio e le Storie Tese, direttore dell’orchestra di Sanremo e tra i più noti produttori a livello nazionale).