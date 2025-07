Clementino mette la sua "Grande anima" in nuovo album: "Un disco da cantautorap"

La meditazione e i viaggi che "sono un'ancora di salvezza, il termine di paragone per farti capire come siamo piccoli nel mondo", dunque, ma anche i tanti libri letti ("almeno una cinquantina in un anno, su tutti Jules Verne") e la decisione di comprare un appartamento a Napoli, "per sentirmi veramente a casa, quando torno dai miei giri. Insomma, sono cambiate un po' di cose: la molla è scattata 6 o 7 anni fa quando mi sono reso conto che mi stavo distruggendo. Ora questa è la vita che ho sempre sognato: ho cominciato a viverla nel momento in cui ho iniziato a credere in qualcosa, in me stesso. Fino a quel momento non avevo tanta autostima, ma il pensiero crea la materia, come diceva Giordano Bruno".