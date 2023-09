I numeri della scaletta parlano chiaro: tre ore di show, una quarantina di brani in scaletta e più di cento artisti che si alterneranno sul palco, con 550 costumi di scena in totale. A tenere insieme tutto Claudio Baglioni, padrone di casa che ama sorprendere il suo pubblico con spettacoli sempre nuovi.

"Abbiamo la responsabilità di cambiare" Per Baglioni rinnovarsi non è solo un'esigenza, ma anche una forma di rispetto nei confronti di chi lo segue da anni: "Spesso gli artisti veterani cercano il monumento autocelebrativo, che diventa una cerimonia collettiva in cui non c'è niente di propulsivo. Ma il pubblico va anche guidato e noi artisti abbiamo la responsabilità di cambiare qualcosa, non di dare solo quello che si aspetta. Dobbiamo dimostrare che non siamo fermi, ma che stiamo camminando verso qualcosa di nuovo e di diverso".



"Il mio Paese delle meraviglie" "A tutto cuore" è il capitolo finale della trilogia iniziata con "Al Centro" e proseguita con "Tutti su!". "Lo definirei un Paese delle meraviglie: di sera in sera scopro cose nuove", spiega Baglioni. "Chi sceglie di venire a vedere uno spettacolo deve essere stupito. Tempo fa si parlava di musica di evasione: ecco, non possiamo far scendere il numero di tragedie che ci sono nel mondo, ma possiamo far salire quello delle cose belle e sognanti".

Il legame con Lampedusa L'attualità irrompe comunque di tanto in tanto sul palco, attraverso i quadri del coreografo Giuliano Peparini, e lo stesso cantautore non si tira indietro davanti a quello che sta succedendo a Lampedusa. L'isola siciliana ha infatti un posto speciale nel suo cuore: ha una casa lì e per dieci anni (tra il 2003 e il 2012), ha organizzato il festival musicale "O' Scià" per sensibilizzare sul problema dei migranti. Il festival ottenne riconoscimenti e plausi anche fuori dai confini nazionali, ma poi fu costretto a chiudere: "Come tutte le cose anche quella ha avuto un inizio e una fine, ma io mi sono sentito sconfitto perché non è cambiato niente".