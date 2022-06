Virginia Raffaele e Claudio Baglioni insieme sui social: flirt in corso?

Baglioni e la Raffaele hanno lavorato spesso insieme in passato e ora non hanno confermato o sementito le indiscrezioni. Hashtag sospetti e nuove collaborazioni avrebbero alimentato le voci di una liaison tra Virginia e Claudio. Secondo alcuni le parole del testo di Baglioni sarebbero rivolte all’attrice: "Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come Ma mi sei da subito piaciuta".



La Raffaele è anche stata vista nel dietro le quinte di uno spettacolo di Claudio Baglioni mentre era assente Rossella Barattolo, a cui il cantante era legato e che pare non si perdesse nemmeno una performance.

