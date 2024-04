La storia del film

Il giornalista Joel (Wagner Moura) e la fotografa Lee (Kirsten Dunst) da bravi cronisti hanno deciso che è rimasta una sola storia da raccontare: intervistare un presidente degli Stati Uniti (che somiglia molto a Trump e interpretato da Nick Offerman), ormai da tempo trinceratosi a Washington mentre dilaga una feroce Guerra Civile che ricorda il 6 gennaio di Capitol Hill, ma moltiplicato alla potenza. I due giornalisti partono così per un viaggio verso la capitale, cui si aggregano l'anziano e claudicante reporter Sammy (Stephen McKinley Henderson) e la giovane fotografa Jessie (Cailee Spaeny) che vede in Lee un modello da seguire. Per loro inizia un viaggio on the road tra mille feroci micro-conflitti, centinaia di auto abbandonate, rumorosi elicotteri da guerra, mentre quel che resta del governo ufficiale, che fa capo al presidente, si scontra con le truppe congiunte occidentali di Texas e California.